Роспотребнадзор рекомендовал измерять температуру участникам голосования

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В течение дня голосования по поправкам в Конституцию РФ всем членам участковой комиссии, журналистам и участникам голосования необходимо измерять температуру, говорится в рекомендациях, размещенных на сайте В течение дня голосования по поправкам в Конституцию РФ всем членам участковой комиссии, журналистам и участникам голосования необходимо измерять температуру, говорится в рекомендациях, размещенных на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с членами рабочей группы по предложению изменений в Конституцию РФ назначил дату голосования по поправкам в основной закон страны - 1 июля.

"В течение дня голосования всем членам участковой комиссии, а также находящимся в месте для голосования наблюдателям и представителям средств массовой информации необходимо производить измерение температуры тела. Также температурный контроль должен производиться всем участникам голосования и иным лицам на подходе к месту голосования", - сказано в документе.

Роспотребнадзор просит в связи с этим заранее проработать вопрос об обеспечении избирательных участков бесконтактными термометрами из числа имеющихся в распоряжении бюджетных организаций.