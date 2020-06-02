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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T11:52
https://ria.ru/20200602/1572336875.html
Роспотребнадзор рекомендовал измерять температуру участникам голосования
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_c9f7dba29ada2375011d1ad6d19fb30e.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендовал измерять температуру участникам голосования

11:52 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В течение дня голосования по поправкам в Конституцию РФ всем членам участковой комиссии, журналистам и участникам голосования необходимо измерять температуру, говорится в рекомендациях, размещенных на сайте Роспотребнадзора в понедельник.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с членами рабочей группы по предложению изменений в Конституцию РФ назначил дату голосования по поправкам в основной закон страны - 1 июля.
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"В течение дня голосования всем членам участковой комиссии, а также находящимся в месте для голосования наблюдателям и представителям средств массовой информации необходимо производить измерение температуры тела. Также температурный контроль должен производиться всем участникам голосования и иным лицам на подходе к месту голосования", - сказано в документе.
Роспотребнадзор просит в связи с этим заранее проработать вопрос об обеспечении избирательных участков бесконтактными термометрами из числа имеющихся в распоряжении бюджетных организаций.
Отмечается, что также для этих целей целесообразно заранее определить лиц (не из числа членов участковой комиссии), которые в течение дня голосования будут проводить измерение температуры тела граждан, составить график их работы и обеспечить их дополнительными средствами индивидуальной защиты, например одноразовыми защитными халатами или костюмами.
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