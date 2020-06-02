При голосовании рекомендуют ненадолго снять маску, показав документ

"Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность", - говорится в рекомендациях, которые опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Документ, удостоверяющий личность участника голосования, члену участковой комиссии в руки не передается, добавляют в ведомстве, а предъявляется для обозрения в развернутом виде с самостоятельным перелистыванием участником голосования страниц - разворота документа с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с указанием места жительства.