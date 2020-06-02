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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T11:52
https://ria.ru/20200602/1572336847.html
При голосовании рекомендуют ненадолго снять маску, показав документ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571388859_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5737d527d8cd41f92858cfc97d6944c4.jpg
РИА Новости

При голосовании рекомендуют ненадолго снять маску, показав документ

11:52 02.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВолонтер держит в руках медицинские маски
Волонтер держит в руках медицинские маски
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Волонтер держит в руках медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Гражданам России на голосовании по поправкам в Конституцию рекомендовано кратковременно снимать маски при предъявлении документов, удостоверяющих личность, следует из рекомендаций Роспотребнадзора избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
"Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность", - говорится в рекомендациях, которые опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
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Документ, удостоверяющий личность участника голосования, члену участковой комиссии в руки не передается, добавляют в ведомстве, а предъявляется для обозрения в развернутом виде с самостоятельным перелистыванием участником голосования страниц - разворота документа с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с указанием места жительства.
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