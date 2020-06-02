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Белоруссия планирует поставки нефти в июне от десяти российских компаний
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РИА Новости

Белоруссия планирует поставки нефти в июне от десяти российских компаний

12:01 02.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Мозырский нефтеперерабатывающий завод . Архивное фото
МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Белоруссия в июне планирует поставки нефти на свои НПЗ от десяти российских компаний, общий объем этого сырья, полученный по трубе и железной дороге, составит около 1,1 миллиона тонн, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Наиболее крупные поставки в июне будут от "Роснефти", "Лукойла", "Башнефти" и "Татнефти", всего поставки ожидаются от десяти российских компаний. В данном случае речь идет о транспортировке как трубопроводным транспортом, так и по железной дороге. При этом по трубе ожидается немногим более миллиона тонн нефти. По железной дороге объем будет небольшой – около 80 тысяч тонн, то есть, в совокупности получается около 1,1 миллиона тонн нефти от компаний из России", - сказал Тищенко.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
15 мая, 20:36Сказано в эфире
"Как это ни смешно". Эксперт оценил закупку Белоруссией нефти в США Белоруссия начинает закупать нефть в США, сообщили в Минске. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, это нужно Минску.
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БашнефтьРоснефтьЛУКОЙЛТатнефтьРоссияБелнефтехимБелоруссияЭкономика
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