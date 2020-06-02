В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1682

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1682, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено четыре случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1249 человек, 71 человек умер.

За понедельник в республике провели 4871 тест на коронавирус, за все время – 309725.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.