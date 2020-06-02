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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:45
https://ria.ru/20200602/1572336441.html
В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

11:45 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Двое пациентов с коронавирусом в возрасте 67 и 70 лет скончались в Самарской области, у них были хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 22 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 182 человека с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
"Всего в регионе 22 человека скончались, в том числе мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, у 53 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 20 человек заразились от ранее заболевших, еще у троих COVID-19 выявили в рамках обследования лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в Самарской области выявлено 2724 случаев коронавируса, 1072 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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