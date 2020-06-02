В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Двое пациентов с Двое пациентов с коронавирусом в возрасте 67 и 70 лет скончались в Самарской области , у них были хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 22 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 182 человека с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе 22 человека скончались, в том числе мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, у 53 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 20 человек заразились от ранее заболевших, еще у троих COVID-19 выявили в рамках обследования лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в Самарской области выявлено 2724 случаев коронавируса, 1072 человека выздоровели.