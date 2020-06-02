СК заинтересовался вспышкой COVID-19 в интернате под Саратовом

САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией более 100 сотрудников и постояльцев Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Следователи начали проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией более 100 сотрудников и постояльцев Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области , сообщило во вторник областное управление СК РФ.

Среди сотрудников и постояльцев интерната с 28 по 31 мая выявили 102 заболевших COVID-19. В минсоцтруда области уточнили, что 14 человек из интерната госпитализированы, у остальных заболевание протекает бессимптомно. Губернатор Валерий Радаев потребовал детально разобраться и установить причины массового заражения COVID-19 в интернате. По данным Роспотребнадзора , инфекцию могла занести в интернат медработник, у которой COVID-19 выявили к концу 14-дневной смены.

"Проводится доследственная проверка по информации о заражении COVID-19 пациентов и персонала психоневрологического диспансера… Следователями будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения в части возможного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего массовое заболевание людей", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователи проверят исполнение должностными лицами интерната своих обязанностей по соблюдению предписаний главного санитарного врача РФ о мерах по недопущению распространения COVID-19. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в СК.

Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин после того, как очаги COVID-19 были выявлены в двух ПНИ - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате возбудили уголовное дело о халатности.

Всего в области лабораторно подтверждены 3269 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1288.