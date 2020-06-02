Роспотребнадзор озвучил условия проведения голосования по Конституции

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Члены участковых комиссий должны быть в масках и перчатках при подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ, в том числе при подсчете бюллетеней, следует из рекомендаций Члены участковых комиссий должны быть в масках и перчатках при подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ, в том числе при подсчете бюллетеней, следует из рекомендаций Роспотребнадзора

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с членами рабочей группы по предложению изменений в Конституцию РФ назначил дату голосования по поправкам в основной закон страны - 1 июля.

"Любые работы по подготовке и проведению голосования (в том числе по оборудованию мест для голосования, организации и проведению голосования, подсчету голосов и установлению его итогов) члены участковых комиссий должны проводить с использованием средств индивидуальной защиты (одноразовых масок, перчаток)", - говорится в документе.

Тех сотрудников комиссии, которые будут работать в помещениях для голосования граждан с повышенной температурой или с подозрениями на какие-либо симптомы заболевания, рекомендуется обеспечить дополнительными средствами защиты - защитными комбинезонами или одноразовыми халатами, защитными очками, респираторами, дополнительным количеством масок, латексными перчатками, бахилами.

"Наблюдателям и представителям СМИ, прибывающим на участок для голосования, наряду с необходимыми документами необходимо иметь при себе достаточное количество: одноразовых масок и перчаток, антисептических средств для регулярной дезинфекции рук, запаса питьевой воды и одноразовой посуды для приема воды каждые 15 минут", - говорится в документе.

При этом уточняется, что голосующим "категорически запрещается употребление пищи и напитков в помещении (месте) для голосования".