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2020-06-02T11:42
https://ria.ru/20200602/1572336277.html
ВТБ запускает проект инвестиций в ПИФ со встроенной благотворительностью
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РИА Новости

ВТБ запускает проект инвестиций в ПИФ со встроенной благотворительностью

11:42 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВТБ запускает во вторник программу инвестиций в ПИФ со встроенными взносами на благотворительность: теперь 20% вознаграждения за управление активами фонда ВТБ — Фонд Золото управляющая компания будет направлять в пользу фонда "Старость в радость", сообщает пресс-служба банка.
"С каждой инвестированной клиентом тысячи рублей ВТБ Капитал Управление Активами будут перечислять два рубля в год из собственных средств на эти цели. ВТБ — Фонд Золото предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к росту цен на золото. Инвестируя в фонд, клиенты теперь смогут принять участие в помощи подопечным "Старость в радость"", - говорится в сообщении.
Цель благотворительного фонда "Старость в радость", зарегистрированного в 2011 году, — выстроить в России систему помощи, которая будет доступна каждому пожилому человеку в трудной жизненной ситуации. Фонд курирует более 350 домов престарелых и психоневрологических интернатов по всей России. Банк ВТБ оказывает благотворительную помощь фонду с 2017 года.
Как отметили в банке, ВТБ Капитал Инвестиции предоставляет одну из самых широких на рынке линейку ПИФ: 27 фондов рыночных финансовых инструментов, дающих возможности инвестировать средства в самые различные классы активов в России и за рубежом.
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"Всего две недели назад мы запустили фонды ответственного инвестирования. В такие ПИФ выбираются бумаги тех компаний, которые нацелены на решение социальных и экологических проблем общества. Предложение возможностей по автоматической благотворительности при инвестициях — еще один важный шаг, который нацелен на участие в решении социальных проблем всего общества", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ, старшего вице-президента Владимира Потапова.
Он подчеркнул, что по данному фонду средства на благотворительность направляются исключительно из вознаграждения УК, а не из прибыли клиента.
Как отметила директор фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина, проект выводит взаимодействие с ВТБ на новый уровень. "Мы регулярно получаем огромное количество запросов, и, как правило, они касаются самого необходимого: средств ухода и гигиены, дополнительных часов работы персонала. Также многим пожилым людям требуются операции на глазах, помощь в протезировании зубов, а во многих домах престарелых нужны ремонты. Средства от проекта ВТБ Капитал Инвестиции помогут пожилым людям и инвалидам, а значит, сделают их жизнь чуточку счастливее", — сказала она.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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