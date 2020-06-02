ВТБ запускает проект инвестиций в ПИФ со встроенной благотворительностью

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВТБ запускает во вторник программу инвестиций в ПИФ со встроенными взносами на благотворительность: теперь 20% вознаграждения за управление активами фонда ВТБ — Фонд Золото управляющая компания будет направлять в пользу фонда "Старость в радость", сообщает пресс-служба банка.

"С каждой инвестированной клиентом тысячи рублей ВТБ Капитал Управление Активами будут перечислять два рубля в год из собственных средств на эти цели. ВТБ — Фонд Золото предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к росту цен на золото. Инвестируя в фонд, клиенты теперь смогут принять участие в помощи подопечным "Старость в радость"", - говорится в сообщении.

Цель благотворительного фонда "Старость в радость", зарегистрированного в 2011 году, — выстроить в России систему помощи, которая будет доступна каждому пожилому человеку в трудной жизненной ситуации. Фонд курирует более 350 домов престарелых и психоневрологических интернатов по всей России. Банк ВТБ оказывает благотворительную помощь фонду с 2017 года.

Как отметили в банке, ВТБ Капитал Инвестиции предоставляет одну из самых широких на рынке линейку ПИФ: 27 фондов рыночных финансовых инструментов, дающих возможности инвестировать средства в самые различные классы активов в России и за рубежом.

"Всего две недели назад мы запустили фонды ответственного инвестирования. В такие ПИФ выбираются бумаги тех компаний, которые нацелены на решение социальных и экологических проблем общества. Предложение возможностей по автоматической благотворительности при инвестициях — еще один важный шаг, который нацелен на участие в решении социальных проблем всего общества", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ, старшего вице-президента Владимира Потапова.

Он подчеркнул, что по данному фонду средства на благотворительность направляются исключительно из вознаграждения УК, а не из прибыли клиента.