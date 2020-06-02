В Подмосковье с 3 июня возобновят работу производители кино

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Организации по производству фильмов и студии звукозаписи в Подмосковье могут возобновить работу с 3 июня при условии очного присутствия не более 50 человек, следует из постановления губернатора региона.
Согласно документу, с 28 марта по 14 июня приостанавливается работа части предприятий общественного питания, магазинов розничной торговли и других организаций.
"Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на... организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии, что количество одновременно занятых в такой деятельности человек с очным присутствием не должно превышать 50 человек (включительно)", - говорится в рекомендациях, которые размещены на сайте областного правительства.
Подчеркивается, что такие организации могут открыться не ранее 3 июня 2020 года.
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