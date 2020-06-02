В Подмосковье с 3 июня возобновят работу производители кино

"Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на... организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии, что количество одновременно занятых в такой деятельности человек с очным присутствием не должно превышать 50 человек (включительно)", - говорится в рекомендациях, которые размещены на сайте областного правительства.