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Культура
2020-06-02T11:50
https://ria.ru/20200602/1572336150.html
В Подмосковье с 3 июня возобновят работу производители кино
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758698_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_1ab09dca38508786a75216767b7fa0cd.jpg
РИА Новости

В Подмосковье с 3 июня возобновят работу производители кино

11:39 02.06.2020 (обновлено: 11:50 02.06.2020)
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© КиноПоиск HDСъемки фильма
Съемки фильма
© КиноПоиск HD
Съемки фильма. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Организации по производству фильмов и студии звукозаписи в Подмосковье могут возобновить работу с 3 июня при условии очного присутствия не более 50 человек, следует из постановления губернатора региона.
Согласно документу, с 28 марта по 14 июня приостанавливается работа части предприятий общественного питания, магазинов розничной торговли и других организаций.
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"Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на... организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии, что количество одновременно занятых в такой деятельности человек с очным присутствием не должно превышать 50 человек (включительно)", - говорится в рекомендациях, которые размещены на сайте областного правительства.
Подчеркивается, что такие организации могут открыться не ранее 3 июня 2020 года.
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