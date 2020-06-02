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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:39
https://ria.ru/20200602/1572336122.html
В КБР умерли два пациента с коронавирусом
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РИА Новости

В КБР умерли два пациента с коронавирусом

11:39 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 2 июн – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 23, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончался 21 пациент с коронавирусом.
"За сутки скончались два пациента – мужчина 1963 года рождения из города Баксан и женщина 1992 года рождения из селения Бабугент", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 75 новых случаев заболевания COVID-19, всего зарегистрировано 2978 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 77 человек, всего выздоровевших – 1272.
В госпиталях находятся 847 человек, из которых 50 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 619 человек, еще 217 переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1873 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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