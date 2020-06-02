ЦИК покажет, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ЦИК продемонстрирует представителям СМИ, как будет происходить голосование по поправкам в конституцию с соблюдением санитарных норм и требований, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы специально предусмотрели перерыв (в заседании), потому что в атриуме внизу будет демонстрироваться то, как мы собираемся осуществлять те или иные процедуры голосования. Хотелось бы как раз во время перерыва показать представителям СМИ, всем заинтересованным сторонам, как все будет происходить", - сказала Памфилова.
Председатель ЦИК появилась в зале заседаний в черной маске, члены ЦИК сидят на безопасном расстоянии друг от друга.
Голосование по поправкам назначено на 1 июля.