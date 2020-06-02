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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T11:37
https://ria.ru/20200602/1572336054.html
ЦИК покажет, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_0:181:3011:1875_1036x0_80_0_0_336d62e8df3b97b746fdd68e440aca97.jpg
РИА Новости

ЦИК покажет, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

11:37 02.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ЦИК продемонстрирует представителям СМИ, как будет происходить голосование по поправкам в конституцию с соблюдением санитарных норм и требований, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы специально предусмотрели перерыв (в заседании), потому что в атриуме внизу будет демонстрироваться то, как мы собираемся осуществлять те или иные процедуры голосования. Хотелось бы как раз во время перерыва показать представителям СМИ, всем заинтересованным сторонам, как все будет происходить", - сказала Памфилова.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на радиостанции Эхо Москвы
Вчера, 11:32Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о нормах безопасности при голосовании по Конституции
Председатель ЦИК появилась в зале заседаний в черной маске, члены ЦИК сидят на безопасном расстоянии друг от друга.
Голосование по поправкам назначено на 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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