ЦИК покажет, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

"Мы специально предусмотрели перерыв (в заседании), потому что в атриуме внизу будет демонстрироваться то, как мы собираемся осуществлять те или иные процедуры голосования. Хотелось бы как раз во время перерыва показать представителям СМИ, всем заинтересованным сторонам, как все будет происходить", - сказала Памфилова.