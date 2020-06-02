В Тульской области умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 51 до 73 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 39, сообщает правительство региона.
В Тульской области COVID-19 подтвержден у 4074 человек, число выздоровевших достигло 1921 человека.
Таким образом, в регионе умерли 39 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.