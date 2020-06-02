В Якутске прокуроры нашли нарушения в массовом субботнике студентов

ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Прокуроры провели проверку данных о массовом субботнике студентов на ипподроме Прокуроры провели проверку данных о массовом субботнике студентов на ипподроме Якутска в условиях пандемии: ректору агротехнологического университета внесено представление, а в отношении первого проректора возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что по указу главы региона режим повышенной готовности в Якутии продлен до 14 июня. В Якутске наряду с другими муниципальными образованиями продолжает действовать режим полной самоизоляции.

Как отметили в прокуратуре, проверка организована по сообщениям СМИ о массовом субботнике в Арктическом государственном агротехнологическом университете.

"Установлено, что 22.05.2020 в Якутске на территории ипподрома (конно-спортивного комплекса) агротехнологическим университетом проведен ежегодный субботник с организацией питания. В нем приняли участие 55 работников. При этом мероприятие организовано в условиях введения на территории республики режима повышенной готовности, с массовым скоплением граждан без соблюдения социального дистанцирования и средств индивидуальной защиты, что повлекло угрозу их здоровью", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в адрес ректора университета внесено представление.

"Кроме того, в отношении ответственного должностного лица – первого проректора университета возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)", - добавили в прокуратуре. Первому проректору грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.