В ДНР продлили ряд ограничений из-за коронавируса

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Ряд ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19, в самопровозглашенной Ряд ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19, в самопровозглашенной Донецкой народной республике продлен до особого распоряжения, сообщили во вторник в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина было сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия и въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, для прибывших ввели обязательную самоизоляцию на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию. Ограничения действовали до конца мая. По данным минздрава, в республике выявлено 539 случаев заражения коронавирусом.

"Глава ДНР своим указом внес ряд изменений в режим повышенной готовности. Так, были сняты ограничения по пребыванию детей до 14 лет в общественных местах и разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе без привлечения зрителей, а также учебно-тренировочных занятий. Однако, исходя из сложной эпидемиологической ситуации, принято решение о продлении до особого распоряжения действия ряда ограничительных мер", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.

В штабе отметили, что под запретом остается проведение всех массовых мероприятий, продолжает действовать масочный режим. Сохраняются ограничения по работе спортивных клубов, кафе и ресторанов – до 18.00 (совпадает с мск). Исключения составляют летние площадки и спортивные объекты на открытом воздухе. Они могут работать до 22.00.

"Остается действовать режим обязательной самоизоляции для лиц, прибывающих на территорию ДНР, и лиц, совместно проживающих с ними, в течение 14 дней со дня прибытия. Помимо этого, режим самоизоляции обязаны соблюдать лица, проживающие, контактировавшие с больными новой коронавирусной инфекцией, а также лица с подозрением на новую коронавирусную инфекцию", - отметили в оперштабе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.