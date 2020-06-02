В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что девочку из приемной семьи в Брянске госпитализировали с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточнили в Следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. В настоящий момент девочка находится в больнице.
"Следственными органами СК России установлена личность приемной матери девочки, которая задержана, в настоящее время с ней проводятся следственные действия", - сказала Петренко журналистам.
Следствие намерено просить об изъятии других детей, которые воспитываются в данной семье.
В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Следствию предстоит тщательно изучить условия, в которых проживал ребенок, а также выяснить, поступали ли ранее сигналы о том, что ребенок находится в опасных условиях. Кроме того, следователи устанавливают, посещал ли ребенок образовательные учреждения, были ли какие-либо сообщения от учителей или воспитателей о жестоком обращении с девочкой.
"Будет дана принципиальная правовая оценка действиям социальных служб и органов профилактики, в должностные обязанности которых входит контроль за условиями проживания детей в приемных семьях", - добавила Петренко.