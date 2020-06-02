Памфилова рассказала о нормах безопасности при голосовании по Конституции

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В день голосования по поправкам в Конституцию РФ все необходимые требования будут выполнены, чтобы никаких рисков для здоровья граждан не было, заявила председатель ЦИК В день голосования по поправкам в Конституцию РФ все необходимые требования будут выполнены, чтобы никаких рисков для здоровья граждан не было, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

"С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены. Конечно, исходя из основного приоритета - здоровье и сохранение жизни наших граждан. Мы сделали акцент именно на этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается, в запасе есть месяц для организации голосования.

"Я тут прочитала некоторые отклики наших таких "великих экспертов", которые пишут - "ой, пир во время чумы". Вот как раз пира во время чумы мы не допустили. То есть, когда ситуация вызывала большие сомнения, в отличие от ряда этих стран, где там она была гораздо хуже, президент принял ответственное решение, и выборы были отложены. Сейчас ситуация меняется, и именно на основании мнения Роспотребнадзора у нас в запасе есть месяц с учётом тенденции, с учётом всех факторов, которые были изучены- это оптимальная дата 1 июля", - подчеркнула Памфилова.

В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.