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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T11:49
https://ria.ru/20200602/1572335742.html
Памфилова рассказала о нормах безопасности при голосовании по Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568256770_0:219:3003:1908_1036x0_80_0_0_c0d6526f833855d8c3d66db742643e02.jpg
РИА Новости

Памфилова рассказала о нормах безопасности при голосовании по Конституции

11:32 02.06.2020 (обновлено: 11:49 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на радиостанции "Эхо Москвы"
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на радиостанции Эхо Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В день голосования по поправкам в Конституцию РФ все необходимые требования будут выполнены, чтобы никаких рисков для здоровья граждан не было, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены. Конечно, исходя из основного приоритета - здоровье и сохранение жизни наших граждан. Мы сделали акцент именно на этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
1 июня, 17:18Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК предусмотрел возможность голосования по Конституции на улице
Она отметила, что сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается, в запасе есть месяц для организации голосования.
"Я тут прочитала некоторые отклики наших таких "великих экспертов", которые пишут - "ой, пир во время чумы". Вот как раз пира во время чумы мы не допустили. То есть, когда ситуация вызывала большие сомнения, в отличие от ряда этих стран, где там она была гораздо хуже, президент принял ответственное решение, и выборы были отложены. Сейчас ситуация меняется, и именно на основании мнения Роспотребнадзора у нас в запасе есть месяц с учётом тенденции, с учётом всех факторов, которые были изучены- это оптимальная дата 1 июля", - подчеркнула Памфилова.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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