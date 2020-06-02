В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом

САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Восемнадцать человек заразились коронавирусной инфекцией в одном из отделении Балашовской районной больницы в Восемнадцать человек заразились коронавирусной инфекцией в одном из отделении Балашовской районной больницы в Саратовской области , которое уже закрыли на карантин, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что всего в области зарегистрировали за сутки 95 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших выросло до 3269 человек, из них 1288 выздоровели, в том числе 82 - за последние сутки. Наибольшее число заболевших за сутки - 49 - выявили в Саратове , 10 - в Балаковском, по три - в Энгельсском и Краснокутском, по одному - еще в 12 районах области.

"Среди заболевших 28 контактных лиц, 64 - с неустановленным источником заражения, трое - прибывших с других территорий и имеющих признаки ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 50, с признаками ОРВИ - 33, с бессимптомным течением - 12", - отмечается в сообщении.

В оперштабе добавили, что среди вновь выявленных заболевших за сутки есть двое детей.

Всего в области скончались 34 пациента с COVID-19.