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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:31
https://ria.ru/20200602/1572335709.html
В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом

11:31 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Восемнадцать человек заразились коронавирусной инфекцией в одном из отделении Балашовской районной больницы в Саратовской области, которое уже закрыли на карантин, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что всего в области зарегистрировали за сутки 95 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших выросло до 3269 человек, из них 1288 выздоровели, в том числе 82 - за последние сутки. Наибольшее число заболевших за сутки - 49 - выявили в Саратове, 10 - в Балаковском, по три - в Энгельсском и Краснокутском, по одному - еще в 12 районах области.
"Среди заболевших 28 контактных лиц, 64 - с неустановленным источником заражения, трое - прибывших с других территорий и имеющих признаки ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 50, с признаками ОРВИ - 33, с бессимптомным течением - 12", - отмечается в сообщении.
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В оперштабе добавили, что среди вновь выявленных заболевших за сутки есть двое детей.
Всего в области скончались 34 пациента с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьСаратов
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