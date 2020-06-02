В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 60

"За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от COVID-19, скончался мужчина в возрасте 81 года, общее количество летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией составило 60, из них 36 умерли не от коронавирусной инфекции, 24 - непосредственно от COVID", - рассказали в ведомстве.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время пандемии коронавирус был выявлен у 1839 человек, в том числе у 57 - за последние сутки, выздоровели 1012 пациентов, 60 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,5 тысячи пермяков.