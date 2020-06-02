Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:31
https://ria.ru/20200602/1572335682.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 60
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 60

11:31 02.06.2020
237
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ПЕРМЬ, 2 июн - РИА Новости. Один пациент с коронавирусом скончался за минувшие сутки в Пермском крае, общее число умерших в регионе достигло 60, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от COVID-19, скончался мужчина в возрасте 81 года, общее количество летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией составило 60, из них 36 умерли не от коронавирусной инфекции, 24 - непосредственно от COVID", - рассказали в ведомстве.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время пандемии коронавирус был выявлен у 1839 человек, в том числе у 57 - за последние сутки, выздоровели 1012 пациентов, 60 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,5 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПермский крайОбщество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 58
Лаборатория
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Машина скорой помощи
Три отделения больницы в Пермском крае закрыли из-за вспышки COVID-19
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 28
Как сохранить коллектив во время пандемии: история предпринимателя
Снова в рейс: господдержка помогла выжить транспортному бизнесу в Перми
Тестирование на коронавирус
В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом
Разгрузка пшеницы
В МВД Украины заявили о пропаже 2,7 тысячи вагонов зерна в Госрезерве
Пассажирский самолет в небе
Аэропорт Перми вернулся к круглосуточному режиму работы
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Вакцину МГУ от COVID-19 передали на доклинические испытания в Минобороны
Машина скорой помощи
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на радиостанции Эхо Москвы
Памфилова рассказала о нормах безопасности при голосовании по Конституции
Машина скорой помощи
В Тульской области умерли три пациента с коронавирусом
Город Артемовский
Мэрия города Артемовский опровергла информацию об обысках
Машина скорой помощи
В Пермском крае в больнице у медика выявили коронавирус
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
Лента новостейМолния