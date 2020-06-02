В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 4 тысячи, выздоровел 1921 человек, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Ее обнаружили у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них семь человек работают в столичном регионе или прибыли оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
Также 106 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 4074 человек, число выздоровевших достигло 1921. Умерли 36 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.