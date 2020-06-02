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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:29
https://ria.ru/20200602/1572335481.html
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 4 тысячи, выздоровел 1921 человек, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Ее обнаружили у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них семь человек работают в столичном регионе или прибыли оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
Также 106 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 4074 человек, число выздоровевших достигло 1921. Умерли 36 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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