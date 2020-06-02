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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:27
https://ria.ru/20200602/1572335453.html
В Кузбассе рассказали о ходе выплат медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Кузбассе рассказали о ходе выплат медикам

11:27 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 июн - РИА Новости. Медработники Кузбасса, работающие с зараженными коронавирусной инфекцией, уже получают федеральные выплаты за вторую половину мая, сообщил на пресс-конференции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Мы в середине мая оплатили все средства за первую половину мая, до конца мая мы собрали от всех реестры, мы получаем реестры из медицинских учреждений и передаем их в казначейство, и казначейство производит выплаты. Сейчас реестр весь этот собран, начиная с 1 июня, с понедельника, уже идут выплаты нашим медицинским работникам и за вторую половину мая. Система отработана, деньги есть в наличии, и мы строго идем в соответствии с графиком", – сказал Цивилев, отвечая на вопрос РИА Новости, получили ли медработники федеральные выплаты за май.
Глава региона уточнил, что около 1,5 тысяч медработников, работающих с зараженными коронавирусной инфекцией, уже получили федеральные выплаты за май.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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