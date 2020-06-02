В Кузбассе рассказали о ходе выплат медикам

"Мы в середине мая оплатили все средства за первую половину мая, до конца мая мы собрали от всех реестры, мы получаем реестры из медицинских учреждений и передаем их в казначейство, и казначейство производит выплаты. Сейчас реестр весь этот собран, начиная с 1 июня, с понедельника, уже идут выплаты нашим медицинским работникам и за вторую половину мая. Система отработана, деньги есть в наличии, и мы строго идем в соответствии с графиком", – сказал Цивилев, отвечая на вопрос РИА Новости, получили ли медработники федеральные выплаты за май.