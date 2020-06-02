В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 16,5 тысячи, по меньшей мере 270 пациентов с COVID-19 скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число заражений в Афганистане составляет 16 509, выздоровели 1450 человек.
За последние сутки в стране зафиксировали 759 новых случаев заражения, еще пять человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.