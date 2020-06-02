Центр для одаренных детей подобный "Сириусу" появится в Тульской области

ТУЛА, 2 июн - РИА Новости. Камень в основание центра поддержки одаренных детей "Созвездие" заложен во втором по величине городе Тульской области – Новомосковске, его строительство планируется завершить к концу 2021 года. стоимость проекта оценивается в один миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По его словам, центр будет создан по инициативе главы региона при поддержке компании "ЕвроХим" и Благотворительного Фонда Андрея Мельниченко. В структуре центра будут действовать школа полного дня – лицей "Олимп" с возможностью круглосуточного проживания и образовательный центр "Академия достижений" с возможностью проведения профильных смен по аналогиии с образовательным центром "Сириус".
В центре будет все необходимое для уроков и внеурочной деятельности, медицинский блок и пищеблок, кампус для постоянного проживания и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом. В лицее на постоянной основе будут учиться 90 старшеклассников. Их будут готовить к освоению "профессий будущего". Ещё 80 учеников будут приезжать на смены в образовательный центр "Академия достижений". В год планируется 10 смен длительностью 21 день, пояснили в пресс-службе.
Стоимость проекта оценивается в один миллиард рублей.
Стоимость проекта оценивается в один миллиард рублей.
"Центр "Созвездие" должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов. Его задача – быть ориентиром для каждой школы, задавать современные стандарты по углубленному преподаванию разных предметов. Выявление и поддержка юных талантов – одна из наших ключевых задач. Уже сейчас у нас успешно работают Центр поддержки одаренных детей в Ясной Поляне, "Мастерская талантов" для ребят, которые занимаются искусством. Здесь ребята смогут заниматься научной и проектной деятельностью, общаться с ведущими педагогами региона и раскрывать свои таланты", - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на церемонии закладки камня.