В Тверской области число жертв коронавируса достигло 28

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Количество умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 22 до 28, сообщает областное правительство.
По данным на 1 июня, в регионе умерли 22 человека с подтверждённым COVID-19.
"Двадцать восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки в Тверской области подтверждены 45 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1695 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 60 человек. Всего 1147 заболевших выписаны из больниц", - сообщают областные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.