В Тверской области число жертв коронавируса достигло 28

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Количество умерших с подтвержденной Количество умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло с 22 до 28, сообщает областное правительство.

По данным на 1 июня, в регионе умерли 22 человека с подтверждённым COVID-19.

"Двадцать восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За сутки в Тверской области подтверждены 45 новых случаев коронавирусной инфекции.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1695 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 60 человек. Всего 1147 заболевших выписаны из больниц", - сообщают областные власти.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.