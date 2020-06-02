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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:33
https://ria.ru/20200602/1572335333.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 28
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 28

11:33 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Количество умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 22 до 28, сообщает областное правительство.
По данным на 1 июня, в регионе умерли 22 человека с подтверждённым COVID-19.
"Двадцать восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки в Тверской области подтверждены 45 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1695 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 60 человек. Всего 1147 заболевших выписаны из больниц", - сообщают областные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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