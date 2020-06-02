На улицах Москвы во вторник многолюдно, сообщил "Яндекс"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Индекс самоизоляции в Москве во вторник утром на уровне 2,9 - это значит, что на улице много людей, следует из данных "Яндекса".
"Яндекс" с конца марта начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 - "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".
По состоянию на 08.10 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 2,9. Это означает, что на улице много людей. Москва с 1 июня приступила ко второму этапу смягчения ограничений по коронавирусу. С понедельника возобновили работу непродовольственные магазины и некоторые предприятия сферы услуг. Кроме того, москвичи теперь могут выходить на прогулки, но с рядом ограничений. В частности, ношение масок стало обязательным даже на улице.
Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Одинцово (3,5), а также в Жуковском, Железнодорожном, Павловском Посаде, Троицке (3,4), самое низкое - в Котельниках (2,3).
Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, там на 08.10 мск значительная часть жителей также находилась вне дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге - 3,1, а самое низкое – в Новосибирске (местное время 12.10), где индекс был на уровне 0,9.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысяч человек скончались. В большинстве регионов РФ действует режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. При этом ряд регионов уже начали смягчать ограничения по мере стабилизации ситуации.