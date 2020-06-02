Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один, Идлиб - два Турецкой частью представительства зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Идлиб - два", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.