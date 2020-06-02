Вареные головы, туша в холодильнике. Как работают таксидермисты

Герои этой истории таксидермисты Александр Сидельников и Маргарита Чайка предупредили сразу: они никого не убивают и не влияют на отстрел. По мнению мастеров, они лишь сохраняют то, что дала природа. Не каждый способен изо дня в день зашивать шкуры, варить головы и собирать скелеты — позвонок к позвонку. Таксидермисты способны разглядеть и показать красоту там, где её, кажется, быть не может.