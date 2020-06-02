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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-06-02T14:00
https://ria.ru/20200602/1572335087.html
Вареные головы, туша в холодильнике. Как работают таксидермисты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572335274_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_7158a65d2eb2c2958fb9513e407881c7.jpg
РИА Новости

Вареные головы, туша в холодильнике. Как работают таксидермисты

14:00 02.06.2020
2899
Истории.doc
Вареные головы, туша в холодильнике. Как работают таксидермисты
Вчера, 14:00
Охотничий трофей, чучело домашнего питомца или череп лисы для интерьера. Таксидермисты на заказ изготавливают скелеты и чучела животных для частных коллекций, музеев или кино. Иногда люди, не разобравшись, обвиняют их в сатанизме и жестоком обращении с животными. Но, по словам самих мастеров, чтобы делать чучела, нужно по-настоящему любить природу.
Герои этой истории таксидермисты Александр Сидельников и Маргарита Чайка предупредили сразу: они никого не убивают и не влияют на отстрел. По мнению мастеров, они лишь сохраняют то, что дала природа. Не каждый способен изо дня в день зашивать шкуры, варить головы и собирать скелеты — позвонок к позвонку. Таксидермисты способны разглядеть и показать красоту там, где её, кажется, быть не может.
Сколько стоят такие изделия? Кто их типичный заказчик? Можно ли чем-то заразиться от трупа животного? Зачем мастера отваривают кости? И правда ли, что при этом стоит невыносимый запах падали? Эти вопросы обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская задала таксидермистам в их мастерских.
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Эпизод подготовила Ксения Драницина
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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