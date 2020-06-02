Мэрия города Артемовский опровергла информацию об обысках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Информация в СМИ об обысках в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Артемовский в Свердловской области не соответствует действительности, заявила РИА Новости специалист комитета.
Ранее агентство Ura.ru написало, что силовики проводят обыски в кабинете начальника комитета по управлению муниципальным имуществом Валентины Юсуповой, речь якобы идет о махинациях с квартирами.
"Ничего у нас не проходит. Следователей не было", - сказала собеседница агентства.
В управлении СК РФ по Свердловской области от комментариев по поводу данных об обысках воздержались.