Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T12:01
https://ria.ru/20200602/1572335034.html
Мэрия города Артемовский опровергла информацию об обысках
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572337500_0:26:760:454_1036x0_80_0_0_4bc19bdd4de727700d04e80a07660c57.jpg
РИА Новости

Мэрия города Артемовский опровергла информацию об обысках

11:21 02.06.2020 (обновлено: 12:01 02.06.2020)
116
© Фото : URA.Ru/Владимир ЖабриковГород Артемовский
Город Артемовский
© Фото : URA.Ru/Владимир Жабриков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Информация в СМИ об обысках в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Артемовский в Свердловской области не соответствует действительности, заявила РИА Новости специалист комитета.
Ранее агентство Ura.ru написало, что силовики проводят обыски в кабинете начальника комитета по управлению муниципальным имуществом Валентины Юсуповой, речь якобы идет о махинациях с квартирами.
"Ничего у нас не проходит. Следователей не было", - сказала собеседница агентства.
В управлении СК РФ по Свердловской области от комментариев по поводу данных об обысках воздержались.
Мэрия города Оренбург
27 мая, 08:38
В Оренбурге провели обыск по делу о халатности при реализации нацпроекта
000000
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьАртемовскийПроисшествия
Рекомендуем
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Знаменная группа на военном параде на Красной площади
Парадные расчеты 19 стран пригласили к участию в параде Победы в Москве
Поджог автомобилей на стоянке автосалона в Кургане. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона
Голосование на выборах
ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам
Военные прибывают на заключительное заседание Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине. 28 мая 2020 года
Российский политик поддержал закон о госбезопасности Гонконга
Лаборатория
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме прокомментировали идею о переговорах по Донбассу без России
Российские рубли
РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики
Фельдшер бригады экстренного реагирования
В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
Кадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Задержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Лаборатория
Вакцинацию от коронавируса в России планируют начать осенью
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
Лента новостейМолния