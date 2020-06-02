Пассажиров метро в Мехико попросили молчать ради борьбы с COVID-19

"Кампания Callados prevenimos el contagio ("Молча предотвращаем заражение") направлена на снижение выброса капель, которые образуются во время разговора и которые могут стать фактором заражения в закрытых помещениях", - говорится в сообщении на странице метрополитена Мехико в Twitter .

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

Страна продолжает находиться на пике эпидемии коронавируса и входит в пятерку по числу ежедневно выявляемых случаев. Большинство активных случаев зафиксированы в городе (3975) и штате Мехико (1921).

В понедельник в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального "светофора" из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать вопросы возобновления всех видов деятельности. Для всех регионов на старте установлен красный сигнал кроме Сакатекаса, который находится в оранжевой фазе.