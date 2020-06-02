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Назван способ снизить риск диабета
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РИА Новости

Назван способ снизить риск диабета

11:17 02.06.2020 (обновлено: 15:39 02.06.2020)
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CC0 / Melissa Belanger / Овсяная каша с фруктами
Овсяная каша с фруктами
CC0 / Melissa Belanger /
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Исследователи из Университета Эразма Роттердамского (Нидерланды) и Школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете (США) выяснили, что употребление цельнозерновых круп снижает риск развития диабета второго типа. Об этом сообщает портал EurekAlert.
Профессор Гарварда Ким Браун и его коллеги проанализировали данные трех больших исследований пищевых привычек и состояния здоровья работников американской системы здравоохранения. Всего в выборку вошли более двухсот тысяч человек. За время изучения у них зафиксировали около 12 тысяч случаев заболевания диабетом второго типа.
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Результаты работы показали, что риск болезни снижается, если в рационе место насыщенных жирных кислот, моно- и полиненасыщенных жиров, животного и растительного белка занимают так называемые качественные медленные углеводы.
К медленным углеводам относятся цельнозерновые крупы, овощи и другие продукты с высоким содержанием клетчатки. Они обладают низким гликемическим индексом, из-за чего при употреблении таких продуктов организм производит меньше инсулина. Это позволяет избежать резкого повышения уровня сахара в крови.
Ученые также заметили, что риск развития диабета снижается и при замене быстрых углеводов насыщенными жирами.
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