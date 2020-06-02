Назван способ снизить риск диабета

К медленным углеводам относятся цельнозерновые крупы, овощи и другие продукты с высоким содержанием клетчатки. Они обладают низким гликемическим индексом, из-за чего при употреблении таких продуктов организм производит меньше инсулина. Это позволяет избежать резкого повышения уровня сахара в крови.