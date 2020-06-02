Варфоломей призывает православные церкви обсудить вопрос причастия

АФИНЫ, 2 июн - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей направил письмо предстоятелям православных церквей с предложением обсудить "важнейшую проблему" причастия в эпоху пандемии коронавируса. Письмо было направлено 17 мая, его текст опубликовала вечером 1 июня генеральный секретарь синода Константинопольского патриархата.
Таинство Божественной Евхаристии, или Святого Причастия, заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении, оно считается основой духовной жизни каждого православного человека. В период пандемии коронавируса COVID-19 власти многих стран огранили богослужения и запретили причащать верующих во избежание распространения инфекции. Многие ревнители веры восприняли это как гонения на церковь. При этом Варфоломей с самого начала пандемии призвал верующих следовать "трудным, но необходимым" мерам, принимаемым службами здравоохранения и властями, заявив, что вирус "угрожает не вере, а верующим, не Христу, а нашим христианам".
В письме говорится, что должна быть координация и, насколько это возможно, единообразие между местными православными церквями в отношении "важнейшей проблемы Божественной Евхаристии и способа ее передачи верующим".
"Мы подчинились уговорам санитарных и политических властей и, как подобает, мы подчинились до такой степени, что это затрагивает сущность и центр нашей веры. Снисхождение Церкви достигает Креста, но отказывается, однако, сходить с него, слушаться власти и сильных мира сего, когда ставится под сомнение тайна таинств жизни, Божественное Причастие", - говорится в письме.
Варфоломей пишет, что ввиду таких условий "хотел бы выслушать братские рассуждения и мысли, чтобы вместе мы могли продвинуться вперед в пастырском подходе к спорам об установившемся способе передачи Божественной Евхаристии".
Патриарх Константинопольский не уточняет, каким образом хотел бы выслушать "братские рассуждения и мысли", в том числе Русской православной церкви, которая прервала евхаристическое общение с Варфоломеем после того, как он признал раскольников на Украине автокефальной церковью.
После прошедшей в Иордании 26 февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила межправославной встречи источник в церковных кругах сообщил РИА Новости, что Варфоломей планирует провести общеправославную встречу по образцу амманской и пригласить на нее всех предстоятелей православных церквей, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главу неканонической "новой церкви" Украины (ПЦУ) "митрополита" Епифания Думенко.