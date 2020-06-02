В Свердловской области умерли еще два пациента с коронавирусом

В Москве обновили статистику по умершим от коронавируса за сутки

В Москве обновили статистику по умершим от коронавируса за сутки

Состояние 56 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 326. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.