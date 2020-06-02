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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:12
https://ria.ru/20200602/1572334432.html
В Свердловской области умерли еще два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571638715_0:189:1500:1033_1036x0_80_0_0_e667b806a394b1a72dee64b7f4d3d144.jpg
РИА Новости

В Свердловской области умерли еще два пациента с коронавирусом

11:12 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Еще два случая смерти пациентов с коронавирусом зарегистрированы в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 31", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлены 292 новых случая COVID-19.
Специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" вирус подтвержден у жителей Екатеринбурга, Артинского и Белоярского городских округов, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Асбеста, Березовского, Верх-Нейвинского, Заречного, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.
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В Москве обновили статистику по умершим от коронавируса за сутки
Таким образом, в Свердловской области зарегистрировано 6024 случая COVID-19, уточняет штаб.
Состояние 56 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 326. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны еще 173 человека. Всего уральские врачи вылечили 2510 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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