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75 лет Великой Победы
2020-06-02T11:12
https://ria.ru/20200602/1572334339.html
На Тверской улице начали наносить временную разметку для парада Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/151985/19/1519851984_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_bfe8d2788e407f77a0078d1f5c80fd63.jpg
РИА Новости

На Тверской улице начали наносить временную разметку для парада Победы

11:12 02.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроход военной техники по Тверской улице
Проход военной техники по Тверской улице
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Проход военной техники по Тверской улице. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Временную желтую разметку для парада Победы начали наносить на Тверской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в сети микроблогов Twitter.
В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
"Сегодня ночью специалисты комплекса городского хозяйства приступили к нанесению пяти линий временной жёлтой дорожной разметки на Тверской улице. На них будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и параде Победы", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
1 июня, 16:21Голосование по поправкам в Конституцию
Путин призвал не смешивать голосование по поправкам в Конституцию и парад
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыМоскваОбщество
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