На Тверской улице начали наносить временную разметку для парада Победы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Временную желтую разметку для парада Победы начали наносить на Тверской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в сети микроблогов Twitter.
В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
"Сегодня ночью специалисты комплекса городского хозяйства приступили к нанесению пяти линий временной жёлтой дорожной разметки на Тверской улице. На них будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и параде Победы", - говорится в сообщении.
Сегодня ночью специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к нанесению пяти линий временной жёлтой дорожной разметки на Тверской улице. На них будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и Параде Победы.#кгх #ПарадПобеды #Победа75 pic.twitter.com/CCzz9K1ELT— Городское хозяйство (@infokgh) June 2, 2020