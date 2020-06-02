На Тверской улице начали наносить временную разметку для парада Победы

"Сегодня ночью специалисты комплекса городского хозяйства приступили к нанесению пяти линий временной жёлтой дорожной разметки на Тверской улице. На них будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и параде Победы", - говорится в сообщении.