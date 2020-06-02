Частные музеи просят поддержки в создании цикла фильмов о них

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владельцы частных музеев просят оказать им государственную информационную поддержку, например, создать цикл фильмов о них, который помог бы привлечь туристов, сообщил РИА Новости директор Музея мировой каллиграфии и Ассоциации частных музеев Алексей Шабуров.

"Мы получили отсрочку по арендной плате и коммунальным платежам. Возможно, нас освободят еще от арендных платежей на следующие пять месяцев – это минимальные меры, которые позволяют остаться на плаву. Московское правительство запрашивало информацию у частных музеев города – количество сотрудников, оборот, бюджет – думаю, для того, чтобы проанализировать ситуацию, и выработать дополнительные меры поддержки", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в регионах ситуация намного сложнее — там такая процедура не запущена. "По моим данным, около 60 процентов частных музеев будет закрыто, потому что основной вид их деятельности напрямую не предполагает извлечения прибыли. Музеи создаются для того, чтобы сохранять культурное наследие и делать его доступным для настоящего и будущих поколений", — добавил Шабуров.

Он подчеркнул, что в отрасли понимают невозможность масштабного финансирования для всех.

"Потому почти все частные музеи просят одного – создать и в регионах, и на федеральном уровне программы информационной поддержки, включить в них, например, съемку цикла фильмов о частных музеях от Калининграда до Камчатки. Это поможет направить в музеи туристические потоки. Если такая программа будет принята, это уже ободрит многих", — заключил он.