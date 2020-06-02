В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление при штурме его квартиры.

Накануне местное издание e1.ru сообщило, что в Екатеринбурге силовики штурмовали квартиру, в которой закрылся молодой человек, подозреваемый в похищении обоев из магазина. Отмечалось, что во время штурма он оказал бойцам СОБР сопротивление и погиб. Некоторые СМИ написали, что во время задержания молодой человек держал в руках предмет, похожий на оружие. Правоохранительные органы не комментировали произошедшее.

"Я обратилась в Следственный комитет, потому что я вижу резонансную реакцию в обществе. И меня беспокоит, что ответов на вопросы, поставленные информационными агентствами и в соцсетях, вообще не прозвучало от наших силовых структур. Это первое. Второе: судя по тому, что мы имеем сегодня, баланс между якобы совершенным преступлением молодым человеком и реакцией на него со стороны силовых структур явно не соответствует", — сказала омбудсмен РИА Новости.

Комментарием силовых ведомств агентство пока не располагает.

Мерзлякова добавила, что ей важно понять, что вызвало такую реакцию правоохранительных органов.