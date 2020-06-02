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2020-06-02T17:41
https://ria.ru/20200602/1572334093.html
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
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РИА Новости

В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина

11:08 02.06.2020 (обновлено: 17:41 02.06.2020)
26609
© E1.RUКадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
Кадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
© E1.RU
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление при штурме его квартиры.
Накануне местное издание e1.ru сообщило, что в Екатеринбурге силовики штурмовали квартиру, в которой закрылся молодой человек, подозреваемый в похищении обоев из магазина. Отмечалось, что во время штурма он оказал бойцам СОБР сопротивление и погиб. Некоторые СМИ написали, что во время задержания молодой человек держал в руках предмет, похожий на оружие. Правоохранительные органы не комментировали произошедшее.
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"Я обратилась в Следственный комитет, потому что я вижу резонансную реакцию в обществе. И меня беспокоит, что ответов на вопросы, поставленные информационными агентствами и в соцсетях, вообще не прозвучало от наших силовых структур. Это первое. Второе: судя по тому, что мы имеем сегодня, баланс между якобы совершенным преступлением молодым человеком и реакцией на него со стороны силовых структур явно не соответствует", — сказала омбудсмен РИА Новости.
Комментарием силовых ведомств агентство пока не располагает.
Мерзлякова добавила, что ей важно понять, что вызвало такую реакцию правоохранительных органов.
"Общество понимает, что они необходимы во время террористических событий, профилактики терроризма. Вы знаете, что у нас недавно это событие было (введение режима КТО и ликвидация подозреваемых в подготовке терактов. — Прим. ред.), и общество восприняло это как неизбежность — горькую, но неизбежность. В данной ситуации пока для всех остается вопросом, с чем была связана данная реакция. Если мы чего не знаем, то, пожалуйста, объясните нам. Я думаю, что получу ответ в ближайшее время", — подчеркнула уполномоченный.
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Популярные комментарии
Бойцы СОБР штурмовали квартиру подозреваемого в краже обоев из магазина??
2 июня, 11:52
ПсПониматель сложного
10624163516
"Мерзлякова добавила, что ей важно понять, чем была вызвана такая реакция правоохранительных органов."-понять важно?! "...он оказал сопротивление бойцами СОБР... молодой человек во время задержания в руках держал похожий на оружие предмет."- поняла?
2 июня, 11:30
тем Д
74101681
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