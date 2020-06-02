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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:05
https://ria.ru/20200602/1572333933.html
В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 495
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 495

11:05 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Подмосковье возросло на 22, до 495, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 473 умерших пациентах.
"Всего в Московской области зафиксировано 40455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 495 заболевших", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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