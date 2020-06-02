В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 495

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Подмосковье возросло на 22, до 495, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 473 умерших пациентах.
"Всего в Московской области зафиксировано 40455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 495 заболевших", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.