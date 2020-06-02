Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Отмечается, что злоумышленники научились подделывать сообщения от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из SMS.
К подобному способу взлома мошенники прибегали и ранее — подделывали сообщения кого-либо из знакомых потенциальной жертвы и просили переслать им код, якобы из-за проблем с получением SMS. На самом деле в этот момент злоумышленник запрашивал доступ к учетной записи жертвы и, получив код, крал аккаунт.
Но если раньше "сообщения от друга" могли вызвать у пользователей подозрения, то в нынешней схеме распознать мошенника довольно сложно, пишет издание. Чтобы обезопасить учетную запись, специалисты рекомендуют установить дополнительный пароль для двухфакторной идентификации в приложении.
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