Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт, пишет Forbes

Отмечается, что злоумышленники научились подделывать сообщения от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из SMS.

К подобному способу взлома мошенники прибегали и ранее — подделывали сообщения кого-либо из знакомых потенциальной жертвы и просили переслать им код, якобы из-за проблем с получением SMS. На самом деле в этот момент злоумышленник запрашивал доступ к учетной записи жертвы и, получив код, крал аккаунт.