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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:02
https://ria.ru/20200602/1572333680.html
В Ростовской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ростовской области умерли два пациента с коронавирусом

11:02 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Еще два человека с коронавирусом скончались в Ростовской области, число умерших выросло до 40, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 253 и составило 5195 человек. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.
"За последние сутки умерли еще два человека с COVID-19 – это женщина 73 лет с хроническими сердечно-сосудистыми и онкозаболеванием, а также 68-летняя женщина, у которой также были хронические сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 40 человек", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 29 человек. За весь период в области выздоровели 1834 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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