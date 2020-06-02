В Ростовской области умерли два пациента с коронавирусом

"За последние сутки умерли еще два человека с COVID-19 – это женщина 73 лет с хроническими сердечно-сосудистыми и онкозаболеванием, а также 68-летняя женщина, у которой также были хронические сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 40 человек", - говорится в сообщении.