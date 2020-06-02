В Ростовской области умерли два пациента с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Еще два человека с коронавирусом скончались в Ростовской области, число умерших выросло до 40, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 253 и составило 5195 человек. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.
"За последние сутки умерли еще два человека с COVID-19 – это женщина 73 лет с хроническими сердечно-сосудистыми и онкозаболеванием, а также 68-летняя женщина, у которой также были хронические сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 40 человек", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 29 человек. За весь период в области выздоровели 1834 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.