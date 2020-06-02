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Звезды записали песню в поддержку врачей
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РИА Новости

Звезды записали песню в поддержку врачей

11:04 02.06.2020 (обновлено: 11:05 02.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинВрачи на крыльце "красной зоны" корпуса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованного под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-2019
Врачи на крыльце красной зоны корпуса Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованного под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-2019
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Звезды российского шоу-бизнеса приняли участие в записи песни, посвященной российским медицинским работникам, борющимся с пандемией COVID-19, сообщили организаторы проекта.
"Песня посвящена медицинским работникам, жертвующим своим здоровьем каждый день ради спасения других в период пандемии COVID-19. Все средства от прослушивания песни на стримминговых сервисах будут направлены в благотворительный̆ фонд "Врачебное братство", который специализируется на помощи медикам, оказавшимся в сложной ситуаци", — сообщается в пресс-релизе.
Авторы проекта предлагают делиться видео в соцсетях с хэштегом #героибезплащей, таким образом увеличивая количество просмотров, а значит и собранных пожертвований.
В записи песни также приняли продюсер Fargo, Artik & Asti, JONY, Юлия Самойлова, Killjoy, а также финалист шоу “Песни на ТНТ” Хабиб, финалистка шоу “Голос. Дети” Мария Панюкова и многие другие.
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