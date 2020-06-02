Звезды записали песню в поддержку врачей

"Песня посвящена медицинским работникам, жертвующим своим здоровьем каждый день ради спасения других в период пандемии COVID-19. Все средства от прослушивания песни на стримминговых сервисах будут направлены в благотворительный̆ фонд "Врачебное братство", который специализируется на помощи медикам, оказавшимся в сложной ситуаци", — сообщается в пресс-релизе.