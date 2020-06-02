Звезды записали песню в поддержку врачей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Звезды российского шоу-бизнеса приняли участие в записи песни, посвященной российским медицинским работникам, борющимся с пандемией COVID-19, сообщили организаторы проекта.
"Песня посвящена медицинским работникам, жертвующим своим здоровьем каждый день ради спасения других в период пандемии COVID-19. Все средства от прослушивания песни на стримминговых сервисах будут направлены в благотворительный̆ фонд "Врачебное братство", который специализируется на помощи медикам, оказавшимся в сложной ситуаци", — сообщается в пресс-релизе.
Авторы проекта предлагают делиться видео в соцсетях с хэштегом #героибезплащей, таким образом увеличивая количество просмотров, а значит и собранных пожертвований.
В записи песни также приняли продюсер Fargo, Artik & Asti, JONY, Юлия Самойлова, Killjoy, а также финалист шоу “Песни на ТНТ” Хабиб, финалистка шоу “Голос. Дети” Мария Панюкова и многие другие.