В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 700 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 700 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил во вторник главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 02.06.20. Всего на лечении: 1169. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1136. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 692. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 29. В ОРИТ: 162. На ИВЛ: 60", - написал главврач в Facebook.
Он добавил, что за сутки из больницы выписали 140 человек, поступило 168.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.