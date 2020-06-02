В Югре зафиксировали 149 новых случаев заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн - РИА Новости. Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе шестые сутки подряд превышает 100, следует из данных регионального оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 149 новых случаев коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 2736", - говорится в сообщении штаба.
В период с 28 мая по 1 июня в автономном округе ежедневно фиксировалось превышение показателя в 100 новых подтвержденных случаев COVID-19, при этом суточный рекорд в Югре пришелся на 30 мая - 167 заразившихся.
По-прежнему большой прирост новых случаев наблюдается в Сургутском районе, где уже выявлено свыше 770 заразившихся, по данному показателю он лидирует среди муниципалитетов Югры. Один из крупных очагов на территории района, как отмечалось ранее, выявлен в компании "Сургутнефтегаз". Также 23 случая подтверждены за сутки в Сургуте, город занимает второе место по числу инфицированных в округе за все время - около 400 заразились COVID-19, четверо скончались.
Ранее глава региона Наталья Комарова подписала постановление, ограничив въезд и выезд в город Лянтор и поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе, там работают круглосуточные контрольно-пропускные пункты. До этого Комарова уже усиливала ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района, поручив закрыть все группы в детских садах, организации, оказывающие бытовые услуги, а также запретив жителям данных поселений прогулки с детьми, разрешенные в регионе утром и вечером.
Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 15 июня включительно. Замруководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева в понедельник заявила журналистам, что регион пока не достигает критериев для перехода на первый этап снятия ограничений по двум показателям - коэффициент распространения инфекции фиксируется на отметке выше единицы, а свободный коечный фонд составляет менее 50%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.