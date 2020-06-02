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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:58
https://ria.ru/20200602/1572333328.html
В Югре зафиксировали 149 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_0:125:2981:1802_1036x0_80_0_0_4fb227acd66d6a65688fcd115909a804.jpg
РИА Новости

В Югре зафиксировали 149 новых случаев заражения коронавирусом

10:58 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн - РИА Новости. Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе шестые сутки подряд превышает 100, следует из данных регионального оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 149 новых случаев коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 2736", - говорится в сообщении штаба.
В период с 28 мая по 1 июня в автономном округе ежедневно фиксировалось превышение показателя в 100 новых подтвержденных случаев COVID-19, при этом суточный рекорд в Югре пришелся на 30 мая - 167 заразившихся.
По-прежнему большой прирост новых случаев наблюдается в Сургутском районе, где уже выявлено свыше 770 заразившихся, по данному показателю он лидирует среди муниципалитетов Югры. Один из крупных очагов на территории района, как отмечалось ранее, выявлен в компании "Сургутнефтегаз". Также 23 случая подтверждены за сутки в Сургуте, город занимает второе место по числу инфицированных в округе за все время - около 400 заразились COVID-19, четверо скончались.
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Ранее глава региона Наталья Комарова подписала постановление, ограничив въезд и выезд в город Лянтор и поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе, там работают круглосуточные контрольно-пропускные пункты. До этого Комарова уже усиливала ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района, поручив закрыть все группы в детских садах, организации, оказывающие бытовые услуги, а также запретив жителям данных поселений прогулки с детьми, разрешенные в регионе утром и вечером.
Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 15 июня включительно. Замруководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева в понедельник заявила журналистам, что регион пока не достигает критериев для перехода на первый этап снятия ограничений по двум показателям - коэффициент распространения инфекции фиксируется на отметке выше единицы, а свободный коечный фонд составляет менее 50%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СургутнефтегазНаталья КомароваЛянторСургут
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