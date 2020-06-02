В Югре зафиксировали 149 новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в регионе зарегистрировано 149 новых случаев коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 2736", - говорится в сообщении штаба.

В период с 28 мая по 1 июня в автономном округе ежедневно фиксировалось превышение показателя в 100 новых подтвержденных случаев COVID-19, при этом суточный рекорд в Югре пришелся на 30 мая - 167 заразившихся.