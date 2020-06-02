В Госдуме прокомментировали идею о переговорах по Донбассу без России

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предложение вице-премьера Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России свидетельствует о непоследовательности и несостоятельности украинского руководства, которое еще не выполнило минские соглашения, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа

Ранее Резников предложил Великобритании США начать консультации по ситуации в Донбассе в "будапештском формате" без участия России. По его мнению, переговоры следует проводить в таком формате, поскольку Россия якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.

"Понятно, что это (предложение Резникова) глупость и бред: Россия не нападала ни на какую Украину. Это были последствия государственного переворота, который произошел в результате очередной майданной революции на Украине. И это внутренняя гражданская война", - сказал Чепа.

Он отметил, что главным является установление мира в Донбассе, выполнение минских соглашений. "Все заявления, к сожалению, остаются только заявлениями, мира не происходит - продолжаются обстрелы", - добавил депутат.

Чепа также отметил отсутствие последовательности в позиции украинских властей.

"Я думаю, что это смешивание понятий, где минские договоренности, их забывают, что ли? Призывают к другим переговорам? Нет последовательности. Это еще раз говорит о несостоятельности власти. Есть договоренности, которые не выполняются. Поэтому всем этим заявлениям - грош цена", - заключил депутат.