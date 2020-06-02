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2020-06-02T10:57
https://ria.ru/20200602/1572333231.html
В Госдуме прокомментировали идею о переговорах по Донбассу без России
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею о переговорах по Донбассу без России

10:57 02.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России свидетельствует о непоследовательности и несостоятельности украинского руководства, которое еще не выполнило минские соглашения, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Резников предложил Великобритании и США начать консультации по ситуации в Донбассе в "будапештском формате" без участия России. По его мнению, переговоры следует проводить в таком формате, поскольку Россия якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.
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В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России
"Понятно, что это (предложение Резникова) глупость и бред: Россия не нападала ни на какую Украину. Это были последствия государственного переворота, который произошел в результате очередной майданной революции на Украине. И это внутренняя гражданская война", - сказал Чепа.
Он отметил, что главным является установление мира в Донбассе, выполнение минских соглашений. "Все заявления, к сожалению, остаются только заявлениями, мира не происходит - продолжаются обстрелы", - добавил депутат.
Чепа также отметил отсутствие последовательности в позиции украинских властей.
"Я думаю, что это смешивание понятий, где минские договоренности, их забывают, что ли? Призывают к другим переговорам? Нет последовательности. Это еще раз говорит о несостоятельности власти. Есть договоренности, которые не выполняются. Поэтому всем этим заявлениям - грош цена", - заключил депутат.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлексей ЧепаГосдума РФМоскваЛондонСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Еще одно доказательство того, что с бандеровцами никаких(!) дел вести нельзя!
2 июня, 11:25
serg1234serg
3700011
Да "переговариваться" по проблемам ДНР и ЛНР может кто угодно и в каком угодно "формате", хоть в кухне между соседями и "под одеялом"! Вы попробуйте там что нибудь СДЕЛАТЬ без России!
2 июня, 12:17
Gennady Samoylof
2300011
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