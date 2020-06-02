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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:56
https://ria.ru/20200602/1572333084.html
Посольство рассказало о вывозном рейсе из Москвы в Лондон
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Посольство рассказало о вывозном рейсе из Москвы в Лондон

10:55 02.06.2020 (обновлено: 10:56 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Посольство Британии в России сообщило, что российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует 7 мая вывозной рейс Москва - Лондон, которым могут воспользоваться британские граждане, желающие вернуться на родину.
"Важное обновление информации для подданных Великобритании и постоянно проживающих в Британии, но в настоящий момент находящихся в России. Рейс SU-2582 Москва - Лондон доступен 7 июня в 13.55", - говорится в сообщении в Facebook британской дипмисии.
Посольство Британии также просит желающих бронировать билеты на сайте "Аэрофлота".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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