Посольство рассказало о вывозном рейсе из Москвы в Лондон

"Важное обновление информации для подданных Великобритании и постоянно проживающих в Британии, но в настоящий момент находящихся в России. Рейс SU-2582 Москва - Лондон доступен 7 июня в 13.55", - говорится в сообщении в Facebook британской дипмисии.
Посольство Британии также просит желающих бронировать билеты на сайте "Аэрофлота".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.