В Крыму около тысячи человек находятся в обсерваторах

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Около 1 тысячи человек находятся в крымских обсерваторах на карантине, чтобы не допустить распространения Около 1 тысячи человек находятся в крымских обсерваторах на карантине, чтобы не допустить распространения коронавируса , сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

В обсерваторы помещаются все граждане, контактировавшие с инфицированными COVID-19. Также две недели в обсерваторе должны провести приехавшие в Крым из других регионов РФ.

"В обсерваторах количество человек увеличивается. Всего 995 человек. За последние сутки изолировано 129 человек, выбыло – 22", - сказал Лясковский на брифинге.

По его словам, всего под медицинским наблюдением из-за коронавируса в республике находятся 2628 человек, из них около половины - на дому.

Как отметил заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, за сутки в регионе выявлены пять случаев коронавируса, четыре - в Симферополе и один - в Бахчисарайском районе. Трое заболевших – контактные по ранее установленным очагам, еще двое обратились в больницу, где им была диагностирована внегоспитальная пневмония.

Всего в Крыму зарегистрированы 392 случая новой коронавирусной инфекции. Выписаны с начала периода с выздоровлением 247 человек, в том числе за последние сутки 18.