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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:52
https://ria.ru/20200602/1572332914.html
В Крыму около тысячи человек находятся в обсерваторах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131545_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f98babe83141fcc0f1e424a2a36df7fd.jpg
РИА Новости

В Крыму около тысячи человек находятся в обсерваторах

10:52 02.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Около 1 тысячи человек находятся в крымских обсерваторах на карантине, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
В обсерваторы помещаются все граждане, контактировавшие с инфицированными COVID-19. Также две недели в обсерваторе должны провести приехавшие в Крым из других регионов РФ.
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"В обсерваторах количество человек увеличивается. Всего 995 человек. За последние сутки изолировано 129 человек, выбыло – 22", - сказал Лясковский на брифинге.
По его словам, всего под медицинским наблюдением из-за коронавируса в республике находятся 2628 человек, из них около половины - на дому.
Как отметил заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, за сутки в регионе выявлены пять случаев коронавируса, четыре - в Симферополе и один - в Бахчисарайском районе. Трое заболевших – контактные по ранее установленным очагам, еще двое обратились в больницу, где им была диагностирована внегоспитальная пневмония.
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Всего в Крыму зарегистрированы 392 случая новой коронавирусной инфекции. Выписаны с начала периода с выздоровлением 247 человек, в том числе за последние сутки 18.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СимферопольОбщество
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