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В Новосибирске трое детей пострадали в ДТП в автобусом
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РИА Новости

В Новосибирске трое детей пострадали в ДТП в автобусом

10:52 02.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НОВОСИБИРСК, 2 июн – РИА Новости. Рейсовый автобус в Новосибирске во вторник столкнулся с легковой Toyota Corolla Spacio, трое находившихся в автобусе детей с различными травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-службе ГИБДД по городу.
"Сегодня в 12.40 (08.40 мск) автобус 97-го маршрута двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина в сторону улицы Танковая, у дома 276 произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla Spacio", - говорится в сообщении.
В ГИБДД отметили, что в результате столкновения трое детей – мальчик и две девочки в возрасте от 3 до 6 лет - с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что дети были пассажирами автобуса. Все обстоятельства ДТП выясняются.
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Toyota CorollaНовосибирскПроисшествия
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