В Новосибирске трое детей пострадали в ДТП в автобусом

"Сегодня в 12.40 (08.40 мск) автобус 97-го маршрута двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина в сторону улицы Танковая, у дома 276 произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla Spacio", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что в результате столкновения трое детей – мальчик и две девочки в возрасте от 3 до 6 лет - с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что дети были пассажирами автобуса. Все обстоятельства ДТП выясняются.