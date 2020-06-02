Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T10:49
https://ria.ru/20200602/1572332635.html
Суд не стал отправлять в СИЗО мужчин, оскорблявших полицейских в Чехове
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:192:2999:1879_1036x0_80_0_0_233fa2c2a1f5f31e7ecbe1b8cd29b97d.jpg
РИА Новости

Суд не стал отправлять в СИЗО мужчин, оскорблявших полицейских в Чехове

10:49 02.06.2020
209
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Суд в Подмосковье отправил одного участника инцидента с полицейскими в Чехове под домашний арест, еще двоих отпустили под подписку о невыезде, сообщила РИА Новости представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что 25 мая в дежурную часть поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе возле жилого дома. На месте полицейские увидели группу молодых людей, которые были пьяны и вели себя агрессивно. Они отказались предъявить документы сотрудникам МВД и стали нецензурно их оскорблять. Кроме того, один из них ударил полицейского по лицу.
Автомобиль Следственного комитета РФ
28 мая, 11:51
СК ищет неизвестных, оскорбивших полицейских в Подмосковье
"Следователь... ходатайствовал перед судом об избрании в отношении 45-летнего обвиняемого в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Врадий.
Двое молодых людей 20 и 22 лет, обвиняемых в оскорблении полицейских, находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На допросе они полностью признали вину и дали показания.
Как отметила представитель главка, следователи допросили свидетелей и очевидцев произошедшего, изучены видеозаписи. В ближайшее время следствие намерено провести очные ставки с фигурантами.
201063
Обсудить 0
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)ЧеховПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Тверской области разыскивают пропавшую в понедельник школьницу
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астрахани двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после повреждения в ЕАО памятника ветеранам войны
Задержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Кадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция проверит инцидент с мужчиной на каблуках в челябинском магазине
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске мужчина ранил ребенка ножом в лицо
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме прокомментировали идею о переговорах по Донбассу без России
Зал судебных заседаний
Суд в Петербурге арестовал обвиняемых в изнасиловании подростков
Полиция и спасатели на перекрестке у здания федерального суда в Лас-Вегасе
СМИ: в Лас-Вегасе полицейскому выстрелили в голову в ходе беспорядков
Пассажирский самолет в небе
Между Волгоградом и Новосибирском появился прямой авиарейс
Логотип мессенджера WhatsApp
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017
Журналисты "Эха Москвы" подали жалобу о воспрепятствовании деятельности
Сотрудники полиции в США
В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов
Пирамида Кукулькана
Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
Лента новостейМолния