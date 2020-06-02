Суд не стал отправлять в СИЗО мужчин, оскорблявших полицейских в Чехове

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Суд в Суд в Подмосковье отправил одного участника инцидента с полицейскими в Чехове под домашний арест, еще двоих отпустили под подписку о невыезде, сообщила РИА Новости представитель областного главка СК России Ольга Врадий

Ранее сообщалось, что 25 мая в дежурную часть поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе возле жилого дома. На месте полицейские увидели группу молодых людей, которые были пьяны и вели себя агрессивно. Они отказались предъявить документы сотрудникам МВД и стали нецензурно их оскорблять. Кроме того, один из них ударил полицейского по лицу.

"Следователь... ходатайствовал перед судом об избрании в отношении 45-летнего обвиняемого в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Врадий.

Двое молодых людей 20 и 22 лет, обвиняемых в оскорблении полицейских, находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На допросе они полностью признали вину и дали показания.