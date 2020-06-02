В Армении вылечили от коронавируса 101-летнюю пациентку

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения

ЕРЕВАН, 2 июн — РИА Новости. В Армении выписали из больницы женщину в возрасте 101 года, выздоровевшую после коронавирусной инфекции , сообщила пресс-секретарь медцентра Святого Григория Просветителя Цовинар Хачатрян.

По ее словам, 16 мая Назани Симонян, 1919 года рождения, доставили в медцентр из Норкского дома-интерната. Обследование подтвердило, что у нее коронавирус и двусторонняя пневмония.

"Состояние оценивалось как тяжелое с учетом возраста", — написала Хачатрян в фейсбуке

По словам пресс-секретаря, женщина больше недели находилась в реанимации, но затем ее состояние стабилизировалось и ее перевели в блок интенсивной терапии.

"После завершения лечения и повторного отрицательного результата теста Назани Симонян была выписана из медцентра с полным выздоровлением", — отметила пресс-секретарь.

По последним данным, в Армении COVID-19 выявили у более чем десять тысяч человек, 3427 излечились и 158 скончались. В стране с 16 марта действует чрезвычайное положение.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается более шести миллионов инфицированных, 371 тысяча из них умерли.