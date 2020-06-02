В Армении вылечили от коронавируса 101-летнюю пациентку

ЕРЕВАН, 2 июн — РИА Новости. В Армении выписали из больницы женщину в возрасте 101 года, выздоровевшую после коронавирусной инфекции, сообщила пресс-секретарь медцентра Святого Григория Просветителя Цовинар Хачатрян.
По ее словам, 16 мая Назани Симонян, 1919 года рождения, доставили в медцентр из Норкского дома-интерната. Обследование подтвердило, что у нее коронавирус и двусторонняя пневмония.
"Состояние оценивалось как тяжелое с учетом возраста", — написала Хачатрян в фейсбуке.
По словам пресс-секретаря, женщина больше недели находилась в реанимации, но затем ее состояние стабилизировалось и ее перевели в блок интенсивной терапии.
"После завершения лечения и повторного отрицательного результата теста Назани Симонян была выписана из медцентра с полным выздоровлением", — отметила пресс-секретарь.
По последним данным, в Армении COVID-19 выявили у более чем десять тысяч человек, 3427 излечились и 158 скончались. В стране с 16 марта действует чрезвычайное положение.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более шести миллионов инфицированных, 371 тысяча из них умерли.
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