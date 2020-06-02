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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:35
https://ria.ru/20200602/1572332512.html
В Армении вылечили от коронавируса 101-летнюю пациентку
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении вылечили от коронавируса 101-летнюю пациентку

10:47 02.06.2020 (обновлено: 13:35 02.06.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 июн — РИА Новости. В Армении выписали из больницы женщину в возрасте 101 года, выздоровевшую после коронавирусной инфекции, сообщила пресс-секретарь медцентра Святого Григория Просветителя Цовинар Хачатрян.
По ее словам, 16 мая Назани Симонян, 1919 года рождения, доставили в медцентр из Норкского дома-интерната. Обследование подтвердило, что у нее коронавирус и двусторонняя пневмония.
"Состояние оценивалось как тяжелое с учетом возраста", — написала Хачатрян в фейсбуке.
По словам пресс-секретаря, женщина больше недели находилась в реанимации, но затем ее состояние стабилизировалось и ее перевели в блок интенсивной терапии.
"После завершения лечения и повторного отрицательного результата теста Назани Симонян была выписана из медцентра с полным выздоровлением", — отметила пресс-секретарь.
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По последним данным, в Армении COVID-19 выявили у более чем десять тысяч человек, 3427 излечились и 158 скончались. В стране с 16 марта действует чрезвычайное положение.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более шести миллионов инфицированных, 371 тысяча из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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