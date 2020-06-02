Подмосковье лидирует в РФ по экспорту молочной продукции

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Московская область является лидером в России в части экспорта молочной продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.

"Наш регион уже второй год занимает лидирующие позиции на рынке экспорта молочной продукции. По данным Федеральной таможенной службы за первый квартал 2020 года из региона было экспортировано молочной продукции на 26,7 млн. долларов, что на 18 % больше к аналогичному периоду прошлого года", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.

По его словам основными направлениями экспорта стали страны СНГ, а также США.

"Лидером продукции стали сыры. С начала года мы продали зарубежным покупателям подмосковные сыры на сумму более 12,5 миллионов долларов", - отметил Разин.