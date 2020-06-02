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2020-06-02T11:55
https://ria.ru/20200602/1572332327.html
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572334058_0:162:1600:1062_1036x0_80_0_0_04833fb3fb97ef5d69bf75e60e2515f8.jpg
РИА Новости

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

10:50 02.06.2020 (обновлено: 11:55 02.06.2020)
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© Фото : ГСУ СКР по Республике Крым и СевастополюЗадержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
Задержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
© Фото : ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю
Задержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка, рассказали в СК.
Это приятель отца погибшей девочки. Задержанного также подозревают в педофилии.
Днем 31 мая мужчина с друзьями и дочерью отправился на рыбалку, там взрослые выпили и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра, в результате чего он пропал.
Позже стало известно, что отец отпустил девочку с приятелем, который вызвался довести ее до дома. По версии следствия, мужчина изнасиловал ребенка, после чего столкнул его в воду.
Тело нашли в Северо-Крымском канале. Поисками занимались следователи, криминалисты, МЧС, Росгвардия и отряд "Лиза Алерт Крым".
Отцу грозит наказание по статье об оставлении ребенка в опасности. Против задержанного, который дал признательные показания, возбуждены уголовные дела об убийстве и сексуальном надругательстве.
Полиция
1 июня, 19:39
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки в Красноярском крае
12262741725
Обсудить 16
Следственный комитет России (СК РФ)Республика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Сложность не в том, как наказать, а в том, предотвратить(!), а если подобное, не дай Бог, уже случилось, как найти и как доказательно изобличить. Вопрос, как наказать - стоит в самом, самом, самом конце.
2 июня, 11:14
serg1234serg
7010232
Сразу казнить, обоих
2 июня, 11:00
ТМТимофей Мирошниченко
2700211
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