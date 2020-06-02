В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка, рассказали в СК.

Это приятель отца погибшей девочки. Задержанного также подозревают в педофилии.

Днем 31 мая мужчина с друзьями и дочерью отправился на рыбалку, там взрослые выпили и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра, в результате чего он пропал.

Позже стало известно, что отец отпустил девочку с приятелем, который вызвался довести ее до дома. По версии следствия, мужчина изнасиловал ребенка, после чего столкнул его в воду.

Тело нашли в Северо-Крымском канале. Поисками занимались следователи, криминалисты, МЧС, Росгвардия и отряд "Лиза Алерт Крым".