СК завел дело после повреждения в ЕАО памятника ветеранам войны

"Второго июня в селе Аур Смидовичского района ЕАО обнаружен поврежденным памятник, установленный в честь ветеранов Великой Отечественной войны. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 (повреждение памятника, посвященного лицам, защищавшим Отечество в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для дела.

"По предварительным данным, повреждения памятнику нанес мужчина 1987 года рождения, страдающий психическим заболеванием. В настоящий момент в связи с обострением заболевания мужчина, представляющий опасность для окружающих, помещен в специализированное лечебное учреждение", - говорится в сообщении.