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2020-06-02T10:44
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СК завел дело после повреждения в ЕАО памятника ветеранам войны
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РИА Новости

СК завел дело после повреждения в ЕАО памятника ветеранам войны

10:44 02.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАБАРОВСК, 2 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после повреждения памятника ветеранам Великой Отечественной войны в селе Аур Еврейской автономной области, в причастности к этому заподозрили местного жителя с психическим заболеванием, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
"Второго июня в селе Аур Смидовичского района ЕАО обнаружен поврежденным памятник, установленный в честь ветеранов Великой Отечественной войны. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 (повреждение памятника, посвященного лицам, защищавшим Отечество в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для дела.
"По предварительным данным, повреждения памятнику нанес мужчина 1987 года рождения, страдающий психическим заболеванием. В настоящий момент в связи с обострением заболевания мужчина, представляющий опасность для окружающих, помещен в специализированное лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
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