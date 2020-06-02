Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве выявили у людей младше 65 лет

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей моложе 65 лет, 7,2% - у детей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В столице подтверждено 2286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 185 374 случая коронавируса.
"42,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,4% - старше 80 лет. Также 7,2% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.