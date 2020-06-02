Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве выявили у людей младше 65 лет

"42,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,4% - старше 80 лет. Также 7,2% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.