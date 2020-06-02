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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:05
https://ria.ru/20200602/1572332122.html
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве выявили у людей младше 65 лет
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223700_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9212d406526f57947c0b88469ee1499d.jpg
РИА Новости

Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве выявили у людей младше 65 лет

10:43 02.06.2020 (обновлено: 11:05 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей моложе 65 лет, 7,2% - у детей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В столице подтверждено 2286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 185 374 случая коронавируса.
"42,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,4% - старше 80 лет. Также 7,2% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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